ЦИК Беларуси зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты

ЦИК Беларуси зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты.

ЦИК Беларуси зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты.

Как передает Report, об этом сообщает агентство БЕЛТА.

С 1 по 25 января 2025 года пройдет предвыборная агитация.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов в президеты страны следующих лиц: индивидуального предпринимателя Анну Канопацкую, председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Сергея Сыранкова и председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка.

Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года