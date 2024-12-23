ЦИК Беларуси зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты

ЦИК Беларуси зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты.
Как передает Report, об этом сообщает агентство БЕЛТА.
С 1 по 25 января 2025 года пройдет предвыборная агитация.
Кроме того, ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов в президеты страны следующих лиц: индивидуального предпринимателя Анну Канопацкую, председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Сергея Сыранкова и председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка.
Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года