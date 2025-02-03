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ЦИК Беларуси утвердил итоги президентских выборов

ЦИК Беларуси утвердил итоги президентских выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси подвела итоги президентских выборов в стране, которые состоялись 26 января этого года.
В регионе
3 февраля 2025 г. 14:21
ЦИК Беларуси утвердил итоги президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси подвела итоги президентских выборов в стране, которые состоялись 26 января этого года.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, в связи с этим в Минске прошло заседание ЦИК.

"В ЦИК представлены протоколы областных и Минской городской комиссий по выборам президента о результатах голосования по областям и Минску, на основании которых установлены итоги выборов по стране", - сказал глава ЦИК Игорь Карпенко.

По итогам заседания комиссии было объявлено, что президентом Беларуси избран Александр Лукашенко, за кандидатуру которого подано 5 136 293 голоса избирателей, что составило 86,82% или более половины граждан страны, принявших участие в голосовании.

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