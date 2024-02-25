ЦИК Азербайджана: Выборы в Беларуси проходят спокойно и достойно

"Выборы в Беларуси проходят спокойно и достойно".

"Выборы в Беларуси проходят спокойно и достойно".

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики Фуад Джавадов.

Сегодня с самого утра он посетил с мониторингом два избирательных участка - №123 и №124 в Лицее БГУ в Минске. "Общее впечатление очень позитивное. Соблюдены все требования, установленные законом. Мы видим на избирательном участке информационные стенды со сведениями обо всех кандидатах, но эти сведения не содержат агитационных моментов, как того требует белорусское законодательство", - рассказал Ф.Джавадов.

"В целом выборы проходят весьма спокойно и достойно. Мне очень понравилась их подготовленность и спокойная обстановка проведения", - добавил член ЦИК Азербайджана.