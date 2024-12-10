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ЦИК Армении признал действительными собранные в связи с евроинтеграцией подписи

ЦИК Армении признал действительными собранные в связи с евроинтеграцией подписи Центризбирком Армении на заседании 10 декабря подтвердил действительность подписей, представленных гражданской инициативой в связи с началом процесса присоединения страны к Евросоюзу.
В регионе
10 декабря 2024 г. 17:33
ЦИК Армении признал действительными собранные в связи с евроинтеграцией подписи

Центризбирком Армении на заседании 10 декабря подтвердил действительность подписей, представленных гражданской инициативой в связи с началом процесса присоединения страны к Евросоюзу.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на ЦИК страны.

Комиссия использовала технические и программные средства, осуществила проверку достоверности подписей, в том числе сравнивала данные подписанных бланков с имеющейся информацией, находящейся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. За процессом следили представители инициативы. Количество действительных подписей составило 52 351.

Согласно конституционному закону Армении "О референдуме", для того, чтобы инициативная группа имела возможность внести законопроект в парламент, необходимо не менее 50 тыс. действительных подписей.

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