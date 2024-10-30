ЦИК Армении: Хотели начать подготовку к выборам заранее, но средства сократили

Центризбирком Армении планировал в 2025 году заранее провести подготовку к парламентским выборам 2026 года, но пока не получил на это достаточно средств.

Центризбирком Армении планировал в 2025 году заранее провести подготовку к парламентским выборам 2026 года, но пока не получил на это достаточно средств.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила зампред ЦИК Нуне Ованнисян в ходе обсуждения проекта госбюджета на будущий год в парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

"Общегосударственные выборы пройдут в 2026 году, и предвыборный процесс начинается за 90 дней до голосования, но за столь короткий срок подготовить несколько тысяч человек крайне сложно", - отметила она.

Бюджетная заявка ЦИК на 2025 год составляла примерно 550 млн, из которых Минфин оставил чуть больше 490 млн (около 1,26 млн долларов). В частности, была сокращена сумма на переподготовку членов избирательных комиссий и доверенных лиц партий на выборах. Курсы проводят члены Центризбиркома, которые знакомят слушателей с правовыми аспектами избирательного процесса.

Напомним, что очередные парламентские выборы состоятся в середине (в промежутке с мая по июль) 2026 года.