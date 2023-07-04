О нас

Цифровой форум ШОС пройдет в 2024 году в Астане

Цифровой форум ШОС пройдет в 2024 году в Астане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести цифровой форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году в Астане.
В регионе
4 июля 2023 г. 12:15
Цифровой форум ШОС пройдет в 2024 году в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести цифровой форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году в Астане.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Полагаю важным провести в 2024 году цифровой форум ШОС в Астане, совместив его с первым заседанием управляющей комиссии пула технопарков и инновационных кластеров. Уверен, совместными усилиями мы сможем обеспечить доступность цифровых технологий для всех граждан наших государств и придать новый импульс инновационному технологическому развитию наших экономик", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SCO digital forum to be held in Astana in 2024

Экслюзивные новости

Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi