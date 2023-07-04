Цифровой форум ШОС пройдет в 2024 году в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести цифровой форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году в Астане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести цифровой форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году в Астане.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Полагаю важным провести в 2024 году цифровой форум ШОС в Астане, совместив его с первым заседанием управляющей комиссии пула технопарков и инновационных кластеров. Уверен, совместными усилиями мы сможем обеспечить доступность цифровых технологий для всех граждан наших государств и придать новый импульс инновационному технологическому развитию наших экономик", - сказал он.