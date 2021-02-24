Фуад Чирагов: в Армении идет борьба стоящих за властью сил и оппозицией

"Надеемся, Армения откажется от своей агрессивной политики и станет страной, которая захочет выстроить рациональные и нормальные отношения со своими соседями"

"Мы [Азербайджан и Турция], как страны-лидеры региона, ожидаем и надеемся, Армения откажется от своей агрессивной политики и станет страной, которая захочет выстроить рациональные и нормальные отношения со своими соседями, нацеленные на сотрудничество".

Как сообщает Report, об этом на организованном Центром анализа международных отношений и Центром Евразийских Исследований Турции вебинаре "Послевоенный Южный Кавказ" заявил глава отдела Центра международных отношений Азербайджана Фуад Чирагов.

С этой точки зрения, считает эксперт, крайне интересны и важны процессы, происходящие в самой Армении.

"Это не просто классическая борьба власти и оппозиции, а еще и борьба тех сил, которые стоят за ними. Это плюс ко всему еще и борьба между прошлым и будущим Армении. Борьба между идеологиями современного государства и идеологией агрессора, имеющего территориальные претензии к своим соседям", - сказал он.

Ф. Чирагов также подчеркнул, что становление первого армянского государства в начале XX века также было связано с территориальными претензиями к соседним странам.

"Кроме того, в тот период была проведена этническая чистка против тюркского и мусульманского населения Иреванского ханства. И этот факт был связан не только с Азербайджаном, у них были территориальные претензии и к Грузии, которой они тоже объявили войну. А про претензии против Турции и выдуманный геноцид и вовсе промолчу. Дело в том, что в национальной идеологии первого армянского государства ненависть к тюркам-мусульманам была настолько сильной, что дашнаки учинили резню тюрок, которые жили на севере Ирана и узбеков в Средней Азии".

По словам Ф. Чырагова, относительно спокойным периодом истории, когда ненависть армян к тюркам и мусульманам не была ярко выраженной, можно считать советский период, хотя и в этот отрезок истории наблюдались массовое выселения азербайджанцев с территории современной Армении.