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ЧВК "Вагнер" приобрела у китайской компании два спутника для разведки

ЧВК "Вагнер" приобрела у китайской компании два спутника для разведки ЧВК "Вагнер" заключала контракт с китайской компанией Beijing Yunze Technology Co Ltd на приобретение двух спутников и дальнейшее использование снятых при их помощи снимков для разведки.
В регионе
6 октября 2023 г. 11:52
ЧВК Вагнер приобрела у китайской компании два спутника для разведки

ЧВК "Вагнер" заключала контракт с китайской компанией Beijing Yunze Technology Co Ltd на приобретение двух спутников и дальнейшее использование снятых при их помощи снимков для разведки.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает агентство AFP.

Соглашение было заключено 15 ноября 2022 года. Сумма контракта составила 235 млн юаней (почти 33 млн долларов по текущему курсу).

Сторонами соглашения выступали китайская компания Beijing Yunze Technology Co Ltd и российская "Ника-Фрут", которая, как утверждает агентство, в ноябре прошлого года входила в бизнес-структуру основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Источник AFP в европейской службе безопасности утверждает, что "Вагнер" использовала спутники для разведки в ходе боевых действий в Украине и в собственных операциях в Африке.

Кроме того, по словам собеседника агентства, в конце мая 2023 года - за несколько недель до мятежа "Вагнера" - представители ЧВК запросили спутниковые снимки территории от российско-украинской границы до Москвы. При этом AFP отмечает, что в самом соглашении нет упоминания о заказе изображений российской территории.

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