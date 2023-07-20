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ЧВК "Вагнер" будет тренировать белорусских военных на полигоне в Бресте

ЧВК "Вагнер" будет тренировать белорусских военных на полигоне в Бресте Военнослужащие белорусской армии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отрабатывают совместные задачи на полигоне "Брестский" недалеко от границы с Польшей.
В регионе
20 июля 2023 г. 11:38
ЧВК Вагнер будет тренировать белорусских военных на полигоне в Бресте

Военнослужащие белорусской армии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отрабатывают совместные задачи на полигоне "Брестский" недалеко от границы с Польшей.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

По информации ведомства, совместные тренировки продлятся неделю.

"Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер". На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Минобороны разработало дорожную карту по передаче боевого опыта от российской ЧВК белорусским военным.

В пресс-службе Минобороны отметили, что в их адрес поступает много запросов о деятельности ЧВК "Вагнер" в этой связи там отметили, что эта работа будет транспарентной и ведомство будет информировать обо всех ее аспектах.

На прошлой неделе стало известно, что на полигоне под Осиповичами проходят сборы с военнообязанными из территориальной обороны. Часть занятий с белорусскими бойцами проводили инструкторы ЧВК.

Накануне командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев проинформировал, что Украина усиливает участки северной границы из-за прибытия в Беларусь "вагнеровцев". Он рассказал о том, что в Черниговской области на одном из направлений вырыто более 40 километров противотанковых рвов.

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Версия на английском языке Wagner fighters to train Belarusian soldiers at Brest military range

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