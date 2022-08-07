Чубайса выписали из больницы

Бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса выписали из клиники "Матер Ольбия" на Сардинии.

Бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса выписали из клиники "Матер Ольбия" на Сардинии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает газета La Repubblica.

Отмечается, что он покинул больницу еще в субботу и направился во Франкфурт. "Анатолия Чубайса выписали из клиники 6 августа, поздним утром. Он покинул "Матер Ольбия", передвигаясь без посторонней помощи", - пишет издание.

По данным газеты, у итальянских врачей нет сомнений в том, что они правильно поставили диагноз пациенту: синдром Гийена-Барре.