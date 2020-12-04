Чубайс назначен на новую должность

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

"Президент России В. В. Путин подписал указ о назначении Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", - говорится в сообщении.

Анатолий Чубайс в новой должности спецпредставителя президента не будет являться госслужащим и не войдет в штат сотрудников его администрации, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.