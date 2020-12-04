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Чубайс назначен на новую должность

Чубайс назначен на новую должность Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
В регионе
4 декабря 2020 г. 22:18
Чубайс назначен на новую должность
Анатолий Чубайс

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

"Президент России В. В. Путин подписал указ о назначении Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", - говорится в сообщении.

Анатолий Чубайс в новой должности спецпредставителя президента не будет являться госслужащим и не войдет в штат сотрудников его администрации, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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