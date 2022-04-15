Что думает грузинская молодежь об Азербайджане? - ОПРОС

По инициативе Фонда стратегических и международных исследований Грузии (Фонд Рондели) в соседней стране был проведен опрос среди молодежи.

По инициативе Фонда стратегических и международных исследований Грузии (Фонд Рондели) в соседней стране был проведен опрос среди молодежи.

Как сообщает грузинское бюро Report, согласно результатам опроса, респонденты отметили схожесть в архитектуре Азербайджана и Грузии, общительность, вежливость и гостеприимство азербайджанцев.

По мнению респондентов, основные отличия между Азербайджаном и Грузией заключаются в религии и культуре. Участвующая в опросе этническая азербайджанская молодежь заявила, что не видит схожести между двумя странами.

В ходе опроса молодежь также попросили перечислить основных политических партнеров Грузии. 40% респондентов в качестве основного политического партнера Грузии назвали США, 4% - Украину, 4% - Азербайджан, 3% - Россию, 3% - Турцию, 2% - Германию.