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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Члены Союза ресторанов Армении проведут однодневную забастовку.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении Союза ресторанов Армении.
"Все участники настроены решительно. В знак протеста в январе 2019 года мы на один день закроем наши двери", - отмечено в заявлении.
Напомним, в ноябре прошлого года Союз ресторанов Армении уже однажды закрывал на один день свои двери в знак протеста новыми видами налогообложения.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости