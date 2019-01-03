Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Члены Союза ресторанов Армении проведут однодневную забастовку.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении Союза ресторанов Армении.

"Все участники настроены решительно. В знак протеста в январе 2019 года мы на один день закроем наши двери", - отмечено в заявлении.

Напомним, в ноябре прошлого года Союз ресторанов Армении уже однажды закрывал на один день свои двери в знак протеста новыми видами налогообложения.