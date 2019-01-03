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    Члены Союза ресторанов Армении проведут однодневную забастовку

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Члены Союза ресторанов Армении проведут однодневную забастовку.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении Союза ресторанов Армении.

    "Все участники настроены решительно. В знак протеста в январе 2019 года мы на один день закроем наши двери", - отмечено в заявлении.

    Напомним, в ноябре прошлого года Союз ресторанов Армении уже однажды закрывал на один день свои двери в знак протеста новыми видами налогообложения. 

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