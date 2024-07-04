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Члены ШОС выступили за укрепление режима нераспространения ядерного оружия

Члены ШОС выступили за укрепление режима нераспространения ядерного оружия Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия.
В регионе
4 июля 2024 г. 13:21
Члены ШОС выступили за укрепление режима нераспространения ядерного оружия

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в Астанинской декларации, принятой по итогам саммита ШОС.

"Государства-члены, являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, выступают за неукоснительное соблюдение положений договора, всестороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, продолжение процесса ядерного разоружения, а также содействие равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях", - сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также страны ШОС подчеркнули важность реализации СВПД по иранской ядерной программе.

Согласно декларации, члены ШОС выступили за строгое соблюдении конвенции о запрете разработки и производства биологического и токсинного оружия, подтвердили приверженность мирному урегулированию разногласий между странами, считают создание отдельными странами систем противоракетной обороны (ПРО) угрозой для международной безопасности и стабильности, а также считают противодействие транснациональной преступности одним из ключевых направлений сотрудничества.

Кроме того, они договорились объявить 2025 год Годом устойчивого развития и т.д.

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