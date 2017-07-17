Члены РПК взорвали бомбу на юго-востоке Турции, пострадало 17 военнослужащих

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Семнадцать военнослужащих получили ранения в провинции Хаккари на юго-востоке Турции при взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного на дороге членами Рабочей партии Курдистана (РПК), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"При взрыве заложенной членами сепаратистской террористической организации (РПК) самодельной бомбы во время проезда военного транспорта на шоссе около деревни Эсендере в районе Юксекова провинции Хаккари получили ранения 17 наших боевых товарищей, из них четверо получили тяжелые ранения. Раненые госпитализированы, в районе ЧП проводится операция по нейтрализации причастных к нападению", - говорится в сообщении генштаба Турции.