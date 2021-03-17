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Члены азербайджанской общины в Грузии: Новруз - не религиозный праздник

Члены азербайджанской общины в Грузии: Новруз - не религиозный праздник 10 неправительственных организаций и общественных активистов, представляющих азербайджанцев в Грузии, выступили с совместным заявлением.
В регионе
17 марта 2021 г. 20:37
Члены азербайджанской общины в Грузии: Новруз - не религиозный праздник

10 неправительственных организаций и общественных активистов, представляющих азербайджанцев в Грузии, выступили с совместным заявлением.

Как сообщает грузинское бюро Report, в документе указано, что обращение, поданное правительству с просьбой об однодневной отмене комендантского часа в стране 21 марта - в день праздника Новруз - было неверно направлено в Государственное агентство по религиозным вопросам.

По словам авторов заявления, Новруз байрамы не имеет никакого отношения к какой-либо религии, в том числе к исламу: “Кроме того, мы знаем, что все ограничения и решения в связи с пандемией в Грузии принимает межведомственный координационный совет, действующий под руководством премьер-министра”.

Члены азербайджанской общины призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Администрацию правительства, а также Координационный совет взять на себя рассмотрение обращения.

В документе также подчеркнуто, что праздник Новруз включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Также подчеркнуто, что праздник Новруз в Грузии отмечается на протяжении веков, о чем свидетельствует известное произведение выдающегося грузинского поэта Шота Руставели “Витязь в тигровой шкуре”.

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Версия на английском языке Members of Azerbaijani community of Georgia: Novruz isn’t religious holiday
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın azərbaycanlı icmasının üzvləri: Novruz dini bayram deyil

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