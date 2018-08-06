Члены Армянского общества слепых проводят акцию протеста в Ереване

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Члены Армянского общества слепых требуют разоблачить факты коррупции и хищений, которые совершались в организации на протяжении многих лет, сообщает Report со ссылкой на Sputnik.

Участники акции требуют отставки руководства Армянского общества слепых, от которого они не получали никакой поддержки на протяжении многих лет.

"Мы убеждены в том, что они (руководители организации – ред.) были в сговоре с бывшими властями и требуем независимого расследования", - заявил член союза Сипан Асатрян.

Он отметил, что каждый незрячий должен получать от общества по 1000 драмов (2,08 доллара США) ежемесячно, но за многие годы ни один из них не получил ни гроша.

"И это при том, что в 2017 году министерство труда и социальных вопросов выделило обществу 51,7 млн драмов (107,4 тысяч долларов США)", - добавил он.

По словам другого члена общества Аристакеса Маргаряна, руководство распродавало имущество предприятий общества, помещения сдавались в аренду по ценам ниже рыночных, но эти деньги в бюджет общества не поступали.