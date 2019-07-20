Иранская сторона: Члены экипажа танкера Stena Impero останутся на борту до конца расследования

Все члены экипажа британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного властями Ирана в Ормузском проливе, находятся на борту судна в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве, отвечающем за порты, расположенные на территории провинции Хормозган, заявили о том, что британский танкер "был вовлечен в инцидент" с участием иранского рыболовецкого судна, после чего был задержан. "Танкер находится в иранском порту Бендер-Аббас, и все 23 члена экипажа останутся на борту до окончания расследования [инцидента]", - отметили в ведомстве.