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Член ВНСТ: Террористическим организациям PKK, YPG, ИГИЛ нет места в Сирии

Член ВНСТ: Террористическим организациям PKK, YPG, ИГИЛ нет места в Сирии 12:35
В регионе
19 февраля 2025 г. 12:50
Член ВНСТ: Террористическим организациям PKK, YPG, ИГИЛ нет места в Сирии

Террористическим организациям PKK, YPG и ИГИЛ, нет места в Сирии.

Как сообщает Report, об этом сказал член Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Абдулкадир Эмин Онен на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

Он подчеркнул, что Азия остается ареной глобальных кризисов:

"В Сирии уже много лет идет гражданская война. Турция всегда оказывала большую поддержку этой стране. Для восстановления Сирии важно очистить ее от террористов. Страны-члены АПА также поддерживают мир и стабильность в Сирии".

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