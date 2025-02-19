Член ВНСТ: Террористическим организациям PKK, YPG, ИГИЛ нет места в Сирии

12:35

Террористическим организациям PKK, YPG и ИГИЛ, нет места в Сирии.

Как сообщает Report, об этом сказал член Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Абдулкадир Эмин Онен на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

Он подчеркнул, что Азия остается ареной глобальных кризисов:

"В Сирии уже много лет идет гражданская война. Турция всегда оказывала большую поддержку этой стране. Для восстановления Сирии важно очистить ее от террористов. Страны-члены АПА также поддерживают мир и стабильность в Сирии".