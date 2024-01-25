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Член Совета старейшин Еревана покинула Армению из-за угрозы жизни

Член Совета старейшин Еревана покинула Армению из-за угрозы жизни Представитель Совета старейшин Еревана от фракции "Мать Армения" Нарине Айрапетян заявила, что покинула страну из-за угрозы своей жизни и давления со стороны полиции.
В регионе
25 января 2024 г. 17:22
Член Совета старейшин Еревана покинула Армению из-за угрозы жизни

Представитель Совета старейшин Еревана от фракции "Мать Армения" Нарине Айрапетян заявила, что покинула страну из-за угрозы своей жизни и давления со стороны полиции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Айрапетян призналась, что попросила политического убежища и будет оставаться за рубежом до тех пор, пока не убедится, что ее жизни ничто не угрожает.

Ранее Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по предполагаемому похищению Айрапетян. По данным ведомства, инцидент произошел 15 января, однако сообщение об этом поступило 17 января. Проводятся активные следственные действия с целью всесторонней проверки информации, указанной в сообщении о похищении.

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