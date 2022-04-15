Член Совета Федерации РФ: Спецоперация в Украине скоро закончится

Специальная военная операция в Украине довольно скоро закончится, Россия не собирается ее затягивать.

Специальная военная операция в Украине довольно скоро закончится, Россия не собирается ее затягивать.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замруководителя комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству, член Совета Федерации Андрей Климов.

"Специальная военная операция России довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать", - сказал сенатор.

По словам Климова ее прекращение станет возможным, когда Украина превратиться в "безопасное для России и мира государство".

"После этого военная фаза прекратится", - заявил Климов, отметив, что это произойдет в недалеком будущем.