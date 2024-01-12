Член правящей партии Армении, занимающий пост мэра, пытался перерезать горло обратившемуся к нему гражданину

Член правящей в Армении партии "Гражданский договор" мэр Степанавана пытался перерезать ножом горло гражданина, обратившегося к нему по личному вопросу.

Член правящей в Армении партии "Гражданский договор" мэр Степанавана пытался перерезать ножом горло гражданина, обратившегося к нему по личному вопросу.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил адвокат Александр Кочубаев, который также опубликовал фотографию.

"Мой доверитель вошел в здание мэрии за справкой о нетрудоспособности и спросил мэра, а сотрудники Службы безопасности последнего избили гражданина, после чего мэр попытался перерезать ему горло ножом. Потерпевшая сторона обратилась в полицию, однако следствие затягивается, а вещественные доказательства не принимаются", - написал адвокат на своей странице в Facebook.

"Вероятно, проблема заключается в том, что имя мэра связано с министром обороны Суреном Папикяном. Я обращаю внимание компетентных органов на указанную проблему и требую эффективного расследования", - добавил Кочубаев.