Член FETÖ задержан в Таджикистане и экстрадирован в Турцию

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) задержала в Таджикистане и экстрадировала в Турцию беглого члена террористической организации FETÖ Корая Вурала.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) задержала в Таджикистане и экстрадировала в Турцию беглого члена террористической организации FETÖ Корая Вурала.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, задержанный был объявлен в розыск за членство в вооруженной террористической организации FETÖ.

По информации, Корай Вурал выполнял задания FETÖ во время нахождения в Турции, а затем отправился в Таджикистан по указанию группировки. Установлено, что в период пребывания в Таджикистане неоднократно ездил в Пенсильванию (США) для получения инструкций от главаря FETÖ Фетхуллаха Гюлена.