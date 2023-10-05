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Член FETÖ задержан в Таджикистане и экстрадирован в Турцию

Член FETÖ задержан в Таджикистане и экстрадирован в Турцию Национальная разведывательная организация Турции (MİT) задержала в Таджикистане и экстрадировала в Турцию беглого члена террористической организации FETÖ Корая Вурала.
В регионе
5 октября 2023 г. 13:31
Член FETÖ задержан в Таджикистане и экстрадирован в Турцию

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) задержала в Таджикистане и экстрадировала в Турцию беглого члена террористической организации FETÖ Корая Вурала.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, задержанный был объявлен в розыск за членство в вооруженной террористической организации FETÖ.

По информации, Корай Вурал выполнял задания FETÖ во время нахождения в Турции, а затем отправился в Таджикистан по указанию группировки. Установлено, что в период пребывания в Таджикистане неоднократно ездил в Пенсильванию (США) для получения инструкций от главаря FETÖ Фетхуллаха Гюлена.

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Версия на английском языке FETÖ member detained in Tajikistan and extradited to Türkiye
Версия на азербайджанском языке “Narıncı kateqoriya”da olan FETÖ-çü Tacikistanda saxlanılaraq Türkiyəyə gətirilib

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