Число жертв землетрясения в Турции выросло до 35 - ОБНОВЛЕНО - 2

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 35.

Отмечается, что в стихийном бедствии пострадали 1 тыс. 607 человек.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, ранее сообщалось о 31 жертвах стихии и 1 тыс. 466 пострадавших. По данным телеканала, спасателям удалось вытащить из-под завалов еще трех человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что более 100 человек продолжают получать необходимую медицинскую помощь в больницах после землетрясения.

*** 04:57

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции достигло 31.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на спасательные службы.

Ранее сообщалось о 29 погибших и 1466 пострадавших. Сорок четыре человека извлекли живыми из-под завалов.Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 21:55 по бакинскому времени. Позднее специалисты зафиксировали 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.

*** 21:19:56

В результате землетрясения на востоке Турции погибли по меньшей мере 29 человек, 1466 были ранены.

Как передает Report, такие данные приводит в субботу телеканал ТРТ со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Ранее поступала информация о 22 погибших и 1243 пострадавших.

По информации турецкого телеканала, спасателям удалось освободить не менее 43 человек из под завалов разрушенных домов.