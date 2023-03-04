О нас

Число жертв землетрясения в Турции приближается к 46 тысячам

Число жертв землетрясения в Турции приближается к 46 тысячам Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 45 968 человек.
В регионе
4 марта 2023 г. 23:57
Число жертв землетрясения в Турции приближается к 46 тысячам

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 45 968 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Жертвами землетрясения стали жители провинций Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələdən ölənlərin sayı 46 minə yaxınlaşıb

Другие новости из категории

Лондон удвоит число обещанных Киеву танков Challenger 2
Лондон удвоит число обещанных Киеву танков Challenger 2
4 марта 2023 г. 23:30
Чавушоглу встретился с генеральным секретарем ООН
Чавушоглу встретился с генеральным секретарем ООН
4 марта 2023 г. 22:55
Беспилотники, поставляемые Ираном POLISARIO, представляют прямую угрозу для Марокко
Беспилотники, поставляемые Ираном POLISARIO, представляют "прямую угрозу" для Марокко
4 марта 2023 г. 22:08
Выросло число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Запорожье
Выросло число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Запорожье
4 марта 2023 г. 21:33
У канцлера ФРГ спросили, помогает ли Армения России обходить санкции
У канцлера ФРГ спросили, помогает ли Армения России обходить санкции
4 марта 2023 г. 19:34
МВД Грузии наградило собаку за спасение человека после землетрясения в Турции
МВД Грузии наградило собаку за спасение человека после землетрясения в Турции
4 марта 2023 г. 18:00
Саудовская Аравия отправила 3 самолета гумпомощи Украине
Саудовская Аравия отправила 3 самолета гумпомощи Украине
4 марта 2023 г. 17:45
Генпрокурор США посетил Украину с необъявленным визитом
Генпрокурор США посетил Украину с необъявленным визитом
4 марта 2023 г. 15:22
Иран разрешил с МАГАТЭ неясность по поводу якобы обогащения урана до 84%
Иран разрешил с МАГАТЭ неясность по поводу якобы обогащения урана до 84%
4 марта 2023 г. 15:15
Командующий НАТО в Европе: Потери РФ составляют 200 тысяч, убиты и ранены 1800 офицеров
Командующий НАТО в Европе: Потери РФ составляют 200 тысяч, убиты и ранены 1800 офицеров
4 марта 2023 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi