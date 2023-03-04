Число жертв землетрясения в Турции приближается к 46 тысячам

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 45 968 человек.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 45 968 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Жертвами землетрясения стали жители провинций Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.