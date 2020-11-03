О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число жертв землетрясения в Измире достигло 102

Число жертв землетрясения в Измире достигло 102 Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах пяти разрушенных зданий в Измире
В регионе
3 ноября 2020 г. 11:51
Число жертв землетрясения в Измире достигло 102

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 102, раненых - до 994.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

"По последним данным, в результате землетрясения погибли 102 человека. В больницах находятся 147 из 994 пострадавших. Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах пяти разрушенных зданий в Измире", - говорится в сообщении.

30 октября в Эгейском море у побережья района Сеферхисар в Измире произошло землетрясение силой 6,6 баллов. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,54 км.

Отмечается, что после землетрясения произошло 1 323 афтершока.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 102-yə çatdı

Новости партнеров

Самое важное

Последняя обстановка на фронте по состоянию на 3 ноября
Последняя обстановка на фронте по состоянию на 3 ноября
3 ноября 2020 г. 07:54
Уничтожен ЗРК «КУБ» противника
ВидеоУничтожен ЗРК «КУБ» противника
2 ноября 2020 г. 22:10
Армяне признали гибель замминистра обороны сепаратистов
Армяне признали гибель "замминистра обороны" сепаратистов
2 ноября 2020 г. 17:49
Еще 8 сёл освобождены от оккупации
Еще 8 сёл освобождены от оккупации
2 ноября 2020 г. 16:24
Враг предпринял попытку атаковать наши позиции в Зангиланском направлении фронта
Враг предпринял попытку атаковать наши позиции в Зангиланском направлении фронта
2 ноября 2020 г. 11:12
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
1 ноября 2020 г. 00:00
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
31 октября 2020 г. 22:58
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
31 октября 2020 г. 21:11
Уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
ВидеоУничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
31 октября 2020 г. 19:04
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
31 октября 2020 г. 17:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi