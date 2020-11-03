Число жертв землетрясения в Измире достигло 102

Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах пяти разрушенных зданий в Измире

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 102, раненых - до 994.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

"По последним данным, в результате землетрясения погибли 102 человека. В больницах находятся 147 из 994 пострадавших. Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах пяти разрушенных зданий в Измире", - говорится в сообщении.

30 октября в Эгейском море у побережья района Сеферхисар в Измире произошло землетрясение силой 6,6 баллов. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,54 км.

Отмечается, что после землетрясения произошло 1 323 афтершока.