Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 37

Число жертв взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 37. В Москве умер еще один пострадавший.

Число жертв взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 37. В Москве умер еще один пострадавший.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила руководитель пресс-службы регионального Минздрава Зарина Агмадова.

"В реанимации московской клинике скончался 19-летний молодой человек, который пострадал в результате взрыва на окраине Махачкалы. Общее количество жертв ЧП выросло до 37", - сказала она.

Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили.