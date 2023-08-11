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Число жертв в зоне стихийного бедствия в грузинском Шови возросло до 22

Число жертв в зоне стихийного бедствия в грузинском Шови возросло до 22 Спасатели нашли тело еще одного человека в зоне бедствия в Шови (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети), таким образом количество жертв возросло до 22.
В регионе
11 августа 2023 г. 13:20
Число жертв в зоне стихийного бедствия в грузинском Шови возросло до 22

Спасатели нашли тело еще одного человека в зоне бедствия в Шови (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети), таким образом количество жертв возросло до 22.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на главу Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.

По последним данным, пропавшими без вести считаются 11 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.

Поисковые работы в Шови идут уже девятый день. Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам.

На данный момент в поисковых работах участвуют 400 спасателей, на месте мобилизован 90 единиц спецтехники. Спасатели также используют металлодетекторы.

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