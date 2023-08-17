Число жертв в результате схода оползня в грузинском Шови увеличилось до 27

Грузинские спасатели нашли тело еще одного человека в зоне стихийного бедствия на высокогорном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), таким образом количество жертв возросло до 27.

Грузинские спасатели нашли тело еще одного человека в зоне стихийного бедствия на высокогорном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), таким образом количество жертв возросло до 27.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил Первый канал.

В МВД Грузии сообщили, что поиски тел еще шести человек продолжаются.

На четырнадцатый день со схода оползня на горном курорте Шови ведутся поисковые работы с применением тяжелой техники в русле реки.

Оползень сошел на курорте Шови 3 августа. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.