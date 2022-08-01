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Число жертв в Иране из-за муссонных дождей достигли 69 человек

Число жертв в Иране из-за муссонных дождей достигли 69 человек Из-за муссонных дождей в Иране, которые привели к разливу рек и наводнениям, число жертв возросло до 69 человек.
В регионе
1 августа 2022 г. 10:34
Число жертв в Иране из-за муссонных дождей достигли 69 человек

Из-за муссонных дождей в Иране, которые привели к разливу рек и наводнениям, число жертв возросло до 69 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Организацию по управлению в кризисных ситуациях страны.

Сообщается, что 45 человек пропали без вести, в том числе три гражданина Ирака. Ожидается, что число погибших будет расти по мере продолжения поисково-спасательной операции.

Муссонные дожди и наводнения затронули свыше 100 городов и 300 сел в 20 из 31 провинции Ирана.

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