Число жертв теракта в Иране возросло до 28 человек

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших при теракте во время военного парада в иранском Ахвазе достигло 28 человек, еще 60 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил замглавы комитета по обороне в парламенте Ирана Абу Фадль Биги.

"Число погибших — 28, число раненых достигло 60 человек", — заявил зампред, отметив, что на месте были ликвидированы трое нападавших, а остальные скончались в больнице. По его словам, террористы получали поддержку Саудовской Аравии и израильского Моссада.

Он также заявил, что террористы прибыли из Иракского Курдистана и принадлежат к боевикам, по которым Иран ранее наносил удар.

"Террористическая группировка, которая устроила атаку, прибыла из Иракского Курдистана… Террористическая группировка была из группировок, которые иранские вооруженные силы атаковали некоторое время назад в Иракском Курдистане", — заявил парламентарий.