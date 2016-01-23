Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Число жертв снегопадов на востоке США возросло до девяти.

Как передает Report, люди погибли в ДТП, вызванных плохими погодными условиями и гололёдом.

Ранее сообщалось о пятерых погибших в серии дорожно-транспортных происшествий.

Губернаторы девяти штатов объявили о введении чрезвычайного положения. Из-за непогоды федеральное правительство США закончило работу в полдень пятницы. Кроме того, в связи с метелью было отменено более 6 тыс. авиарейсов.