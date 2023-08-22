Число жертв схода оползня в Грузии достигло 29

Общее число погибших в результате схода оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача в Грузии составило 29 человек.

Общее число погибших в результате схода оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача в Грузии составило 29 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

"В результате поисковых работ в зоне стихии спасатели обнаружили еще одно тело. На данный момент обнаружено 29 тел, поиски четверых пропавших продолжаются", - говорится в сообщении.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн кубометров грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га.