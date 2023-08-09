Число жертв схода оползня в Грузии достигло 20

Общее число погибших в результате схода оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача в Грузии составило 20 человек.

Общее число погибших в результате схода оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача в Грузии составило 20 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"По последней информации, в результате [удара] стихии пропавшими считаются 33 человека, из которых, по обновленным сегодня утром данным, найдены тела 20 человек", - заявил Папуашвили на брифинге.

Ранее МВД Грузии сообщало об обнаружении 19 тел погибших, 15 человек считались пропавшими без вести.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн кубометров грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га.