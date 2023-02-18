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Число жертв схода лавин в Таджикистане возросло до 19

Число жертв схода лавин в Таджикистане возросло до 19 Спасатели обнаружили тело второй студентки, погибшей в результате схода лавин в Таджикистане, общее число жертв стихии в разных районах республики достигло 19.
В регионе
18 февраля 2023 г. 14:54
Число жертв схода лавин в Таджикистане возросло до 19

Спасатели обнаружили тело второй студентки, погибшей в результате схода лавин в Таджикистане, общее число жертв стихии в разных районах республики достигло 19.

Как передает Report, об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана.

"Тело второй девушки, которую разыскивали после схода лавины, найдено под снегом в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области", - сказал собеседник агентства, уточнив, что тело первой студентки нашли накануне. "Обе девушки были студентками местного университета и проживали в тех домах, которые накрыло лавиной", - уточнили в комитете.

По данным КЧС, за последние двое суток в Таджикистане зафиксирован сход 83 снежных лавин, шести оползней и пяти селей. Некоторые участки дорог перекрыты, движение автотранспорта приостановлено. Ведомство предупреждает, что до 21 февраля сохраняется высокая опасность схода лавин, оползней, камнепадов и селевых потоков на территории горных районов.

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