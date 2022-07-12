Число жертв ракетного удара по украинскому Часовому Яру достигло 43

После российского ракетного удара в Часовом Яру количество погибших уже увеличилось до 43 человек.

Число погибших в результате ракетного удара вооруженными силами России по жилому дому в городе Часовой Яр Донецкой области Украины продолжает расти.

Как передает Report, об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины отмечает в Фейсбуке.

"По состоянию на 18:00 (19:00 - бакинское время) личным составом Главного управления обнаружено и извлечено из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 43 погибших, из них один ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, проведена расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов здания, работы продолжаются.

Отмечается, что от Главного управления ГСЧС привлечены 57 человек и 8 единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти, на месте дежурит один автомобиль скорой медицинской помощи.