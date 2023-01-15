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Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 23

Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 23 Увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре 14 января. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий вражеского обстрела.
В регионе
15 января 2023 г. 17:38
Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 23

Увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре 14 января. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий вражеского обстрела.

Как передает Report, об этом отмечается на Telegram Днепровского городского совета.

"По данным ГСЧС известно о 23 погибших, среди которых один ребенок. Травмированы 72 человека, из них 13 детей", - говорится в сообщении.

При этом спасены 39 человек, в том числе 6 детей. Получены 43 сообщения о безвестно пропавших лицах.

По последним данным, число погибших насчитывало 21 человек. Также из-под завалов удалось спасти женщину.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Dneprə raket hücumunda 23 nəfər ölüb, 43 şəxs itkin düşüb

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