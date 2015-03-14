​Число жертв пожара в торговом центре в Казани возросло до 17

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В масштабном пожаре в торговом центре в Казани погибли по меньшей мере 17 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям России.

В то же время спасатели до сих пор продолжают искать пропавших под завалами. Пожар, охвативший 4 тыс. квадратных метров торговых площадей, вспыхнул в столице Татарстана днем 11 марта.

Пожарные 8 часов тушили пламя. В результате трагедии пострадали больше полусотни человек, несколько десятков оказались под завалами. Основной версией следователи считают нарушение требований противопожарной безопасности. Арендатора торгового комплекса задержали.

Отметим, что в результате пожара погиб также 20-летний азербайджанец.