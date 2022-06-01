Число жертв обрушения здания в Иране достигло 37

Число жертв обрушения 23 мая 10-этажного здания в городе Абадан в юго-западной иранской провинции Хузестан достигло 37 человек.

Число жертв обрушения 23 мая 10-этажного здания в городе Абадан в юго-западной иранской провинции Хузестан достигло 37 человек.

Как передает Report, об этом сообщило гостелевидение Ирана со ссылкой на губернатора Абадана Ихсана Аббаспура.

Под завалами могут находиться до 38 человек.

По словам Аббаспура, поисково-спасательные работы продолжаются.

Согласно заявлению Минобразования Ирана, в числе погибших - пятеро учащихся вузов.

23 мая в Абадане произошло частичное обрушение строившегося 10-этажного здания бизнес-центра. Президент Ирана Эбрахим Раиси распорядился провести незамедлительное расследование инцидента и привлечь к ответственности виновных.

Главный прокурор провинции Хузестан Садик Джафери Чегени объявил о конфискации имущества лиц, чья причастность к инциденту была установлена в ходе следствия.