О нас

Число жертв обрушения здания в Иране достигло 37

Число жертв обрушения здания в Иране достигло 37 Число жертв обрушения 23 мая 10-этажного здания в городе Абадан в юго-западной иранской провинции Хузестан достигло 37 человек.
В регионе
1 июня 2022 г. 23:52
Число жертв обрушения здания в Иране достигло 37

Число жертв обрушения 23 мая 10-этажного здания в городе Абадан в юго-западной иранской провинции Хузестан достигло 37 человек.

Как передает Report, об этом сообщило гостелевидение Ирана со ссылкой на губернатора Абадана Ихсана Аббаспура.

Под завалами могут находиться до 38 человек.

По словам Аббаспура, поисково-спасательные работы продолжаются.

Согласно заявлению Минобразования Ирана, в числе погибших - пятеро учащихся вузов.

23 мая в Абадане произошло частичное обрушение строившегося 10-этажного здания бизнес-центра. Президент Ирана Эбрахим Раиси распорядился провести незамедлительное расследование инцидента и привлечь к ответственности виновных.

Главный прокурор провинции Хузестан Садик Джафери Чегени объявил о конфискации имущества лиц, чья причастность к инциденту была установлена в ходе следствия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
1 июня 2022 г. 13:26
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
1 июня 2022 г. 13:23
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
1 июня 2022 г. 12:00
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
1 июня 2022 г. 10:54
Армения обстреляла позиции Азербайджана на госгранице
Армения обстреляла позиции Азербайджана на госгранице
1 июня 2022 г. 08:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi