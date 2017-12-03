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    Число жертв ноябрьского землетрясения в Иране превысило 520 человек

    Большинство погибших — 460 человек — проживали в городе Сере-Поле-Зохаб у границы с Ираком© AP/ Pouria Pakizeh

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего на западе Ирана в середине ноября, возросло до 521 человека.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на организацию судебной медицины.

    Ранее сообщалось о 505 жертвах и 12 тысячах пострадавших.

    Большинство погибших — 460 человек — проживали в городе Сере-Поле-Зохаб у границы с Ираком.

    В середине ноября в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака, произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.

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