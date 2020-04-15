​Число жертв коронавируса в Турции превысило 1500

В Турции жертвами пандемии коронавируса стали еще 115 человек.

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее число жертв коронавируса в стране достигло 1518 человек.

"Сегодня было проведено 34 090 тестов, выявлен 4 281 новый случай заражения. Общее число заразившихся составило 69 392 человека. Сегодня вылечились еще 875 пациентов, общее число выздоровевших – 5 674 человек", - сказал министр.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.