​Число жертв коронавируса в Турции превысило 1000 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 4,7 тысячи - с 42 282 до 47 029, общее число умерших увеличилось с 908 до 1 006.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Это максимальное число заболевших и умерших в Турции за сутки с начала пандемии.

"Сегодня выявлено 4 747 новых случаев, всего заразившихся 47 029. Мы потеряли сегодня 98 пациентов, всего умерших 1 006. Вылечились всего 2 423 пациента", - сказал Коджа журналистам.

По его словам, Турция обладает преимуществами перед европейскими странами в области лечения коронавируса, так как имеет наиболее сильные возможности для реанимации. Коджа вновь призвал граждан страны соблюдать самоизоляцию, несмотря на весеннюю погоду, которая "соблазняет выйти на улицу".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались.