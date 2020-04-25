Число жертв коронавируса в Иране составило 5 650

Число заражений коронавирусом в Иране приближается к 90 тысячам случаев. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки по всей стране было выявлено 1 134 новых случая заражения коронавирусом. Учитывая эти данные, всего (с 19 февраля) зафиксировано 89 328 случаев", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.

При этом, по словам Джаханпура, выздоровели почти 68,2 тысячи заболевших.

"К сожалению, за последние 24 часа скончались 76 человек. Общее количество жертв достигло 5 650", - добавил он.