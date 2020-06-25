Число жертв коронавируса в Иране превысило десять тысяч

Число жертв коронавируса в Иране после гибели еще 134 человек превысило отметку в 10 тысяч. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 595 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 134 человека.Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 215 096, жертв – 10 130. При этом на данный момент выздоровели не менее 175 103 человек.