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Число жертв коронавируса в Иране превысило 9,5 тысячи

Число жертв коронавируса в Иране превысило 9,5 тысячи

Число жертв коронавируса в Иране превысило 9,5 тысячи. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом  заявила официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она сообщила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 322 новых случая заражения коронавирусом, скончались 115 человек.Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 202 584, жертв – 9 507. При этом на данный момент выздоровели не менее 161 384 человек.В Иране уже почти неделю в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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