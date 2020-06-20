Число жертв коронавируса в Иране превысило 9,5 тысячи. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она сообщила, что за прошедшие сутки удалось выявитьновых случая заражения коронавирусом, скончалисьчеловек.Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло, жертв –. При этом на данный момент выздоровели не менее 161 384 человек.В Иране уже почти неделю в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.