Число жертв коронавируса в Иране превысило 9,5 тысячи. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари.В эфире телеканала IRINN она сообщила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 322 новых случая заражения коронавирусом, скончались 115 человек.Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 202 584, жертв – 9 507. При этом на данный момент выздоровели не менее 161 384 человек.В Иране уже почти неделю в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.