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Число жертв коронавируса в Иране превысило 4 тысячи

Число жертв коронавируса в Иране превысило 4 тыс.

Число случаев заражения новым коронавирусом с летальным исходом в Иране превысило 4 тысячи. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, такие данные привел в среду глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования исламской республики Киянуш Джаханпур.

"На сегодняшний день 4 003 человека из заболевших умерли, - заявил Джаханпур. - Общее число инфицированных достигло 67 286".

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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