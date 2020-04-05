​Число жертв коронавируса в Иране превысило 3600 человек

В Иране за сутки от коронавируса скончался 151 человек.

Число заражений коронавирусом в Иране достигло 58 226, из которых 3 603 - с летальным исходом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки выявлены 2 483 новых случая заражения коронавирусом по всей стране. С учетом этих данных число зараженных выросло до 58 226", - сообщил он в эфире телеканала IRINN, приводя ежедневную статистику по коронавирусу.

По его словам, полностью выздоровели 22 011 человек.

"К сожалению, 151 больной скончался за прошедшие 24 часа в больницах и медицинских центрах. Всего число погибших от последствий коронавируса – 3 603", - добавил он.