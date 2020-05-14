Число жертв коронавируса в Беларуси превысило 150 человек

Число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом в Беларуси за минувшие сутки выросло на 947, до 26 772, скончались еще пять человек, всего умерших – 151.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По данным министерства , число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 25 825, скончались 146 пациентов."Зарегистрированы 26772 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего в Беларуси проведено 308 156 тестов", - говорится в сообщении пресс-службы.В ведомстве отметили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умер 151 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".