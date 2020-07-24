Число жертв коронавируса в Армении приближается к 700

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 36 613

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 36 613. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения, по состоянию на 23 июля, таких случаев было 36 162. Таким образом, число новых случаев инфицирования за сутки - 451.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 692 человека (плюс 4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 218 (1 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 25 734. На лечении находятся 9 969 человек. Общее количество проведенных тестов – 153 814.