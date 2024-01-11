Число жертв ДТП в Пензенской области выросло до 8 человек

Число погибших в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области выросло до восьми человек.

Число погибших в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области выросло до восьми человек.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

"В машине скорой помощи скончался один пострадавший и еще один в тяжелом состоянии госпитализирован", - уточнил собеседник агентства.

Ранее в ГИБДД области сообщили, что на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" водитель минивэна при движении в сторону Москвы выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo.